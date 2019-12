Esporte Na reapresentação do Flamengo, Bruno Henrique treina e deve jogar o Mundial O atacante havia sentido dores musculares na coxa direita no último jogo contra o Santos, no domingo (8) passado, pela rodada final do Campeonato Brasileiro

Após dois dias de folga, o Flamengo se reapresentou na manhã desta quarta-feira (11) no CT Ninho do Urubu, no Rio, para iniciar a preparação ao Mundial de Clubes da Fifa e o torcedor do time rubro-negro teve um boa notícia: Bruno Henrique treinou e não deve ser problema para a estreia da equipe no torneio, marcada para a próxima terça-feira (17), às 14h30 (de Brasília), e...