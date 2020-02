Esporte Na reapresentação do elenco do Vila Nova, primo de Messi faz trabalho de adaptação Emanuel Biancucchi ainda não treina com bola. Jogador chegou ao clube no último domingo (2) pela manhã. Equipe treinou finalizações na reapresentação

O meia argentino, primo de Messi, chegou em Goiânia no último domingo (2). Em seu segundo dia de treino no Vila Nova, Emanuel Biancucchi fez trabalho de adaptação. Assim como o atacante Gilsinho, o jogador recém-chegado não treinou com bola. O elenco se reapresentou, na manhã desta terça-feira (4), e o treinador Ariel Mamede fez trabalhos táticos com bola. A prio...