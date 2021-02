Esporte Na raiz do futebol, Marcelo Cabo busca pelo 4º título seguido Se conseguir a conquista, Marcelo Cabo será, entre os técnicos que trabalharam na Série A 2020, o que tem melhor sequência recente nos estaduais

A disputa dos estaduais está na história e carreira do técnico Marcelo Cabo, de 54 anos. Pelo Atlético-GO, o treinador pode conquistar, na tarde deste sábado (27), o 4º título seguido de um estadual. Foi bicampeão pelo CSA-AL (2018 e 2019), campeão no CRB-AL (2020) e pode ampliar a sequência no Dragão, finalista do Goianão diante do Goianésia, no Estádio Antônio Accioly. Se conseg...