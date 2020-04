A quarentena por causa da pandemia do coronavírus também serviu para deixar famílias ainda mais unidas. Na casa do ex-pivô Armando Felipe Simões de Carvalho, mais conhecido como Felipão, que está com 73 anos, o basquete mantém o ambiente agitado no Setor Jaó. É conversa sobre o esporte pra cá, bola sendo arremessada para lá e todos superam a impossibilidade de manter a rotina habitual.

“Aqui em casa, só tem bolas de basquete e de vôlei. Minha esposa (Maria Luzia) também foi atleta. Filhos e netos brincam bastante. Até que não está complicado superar esse isolamento, mas, pra quem foi atleta, ficar parado é triste”, comentou o carioca de 73 anos, que jogou por Vasco/RJ, Franca/SP e os times goianos Jaó, Jóquei Clube, Associação Atlética Banco do Brasil e Esportiva Ajax. Também defendeu a seleção goiana de basquete adulto e master.

“De vez em quando, eu assistia a alguns jogos da NBA, mas é bem tarde. Eu durmo cedo, então fico sabendo de tudo pelos meus filhos (Gabriel, Felipe e Thiago). Converso muito com eles sobre NBB, basquete europeu. Estamos aproveitando o isolamento para manter nossa Torre de Babel (família) unida”, salientou o ex-jogador, que descobriu que tem parkinson há 10 anos.

“Ainda trabalhava como professor de educação física no Clube Jaó e percebi as dificuldades na coordenação motora. Não conseguia mais arremessar, precisava de ajuda para carregar os materiais. Minha família me ajudou muito, minha esposa se tornou minhas pernas e braços. Usei cadeira de rodas, mas hoje estou bem. Só fico em casa e, agora, torcendo para esse coronavírus acabar logo para todos voltarem para suas rotinas”, contou Felipão.

Os treinos não são do mesmo nível, mas nem todo mundo precisou parar totalmente por causa da pandemia do coronavírus. Atletas deram um jeitinho para manter a prática esportiva no dia a dia. Se não está sendo possível manter a rotina de treinos semanais no tênis, o goiano José Carlos Silvestre encontrou na natação uma forma de praticar esportes durante o isolamento social.

“É estressante não poder participar de nada no tênis. Desde que estou em isolamento social, só faço exercícios em casa. Mas não deixei o esporte de lado, passei a fazer natação sempre que possível na piscina de casa. Não costumava nadar muito, mas preciso me manter em atividade”, explicou o tenista de 79 anos, que, em dias normais, treina três vezes por semana no Country Clube e se exercita na academia duas vezes semanais. “Por ano, viajo para competir em até dez torneios de tênis pelo Brasil. Faço isso desde 1996. Felizmente, estou bem de saúde, com cuidados redobrados por causa da doença (Covid-19) e torcendo para isso passar logo”, salientou o esportista, que também joga ping-pong e é fã de baralho.

Corredor de rua há sete anos, Bento Martins Luz, de 62 anos, segue os treinos físicos em casa. Se não é possível correr, porque o goiano está em isolamento social com a mulher (Maria Conceição de Oliveira Martins) e a filha (Gabriela de Oliveira Martins) na residência da família no Jardim Europa, meditação e exercícios funcionais fazem parte do dia a dia do corredor.

“Sou muito ansioso. Para controlar, gosto de correr e costumo ficar tranquilo. Não está sendo possível neste momento por causa do isolamento, sou do grupo de risco. Mas comecei a meditar e isso tem me ajudado. Meu professor (Renan Pimenta) também me passou alguns exercícios para fazer em casa. Sinto falta de correr, mas tento me manter em atividade”, explicou.

Coronavírus: no isolamento, ídolo do Goiás adota nova rotina

As rotinas de várias pessoas pelo mundo sofreram mudanças forçadas por causa da quarentena de prevenção à Covid-19. Trabalho, estudo, lazer e situações do dia a dia deixaram de ser feitas. Há quem encontrou prazeres durante o isolamento.

Lincoln, o Leão da Serra, é um frequentador assíduo do Mercado da 74, no Centro, ama viajar e diz que, se deixarem, vai em todos os jogos da equipe esmeraldina no estádio. Os cuidados, em tempos de pandemia do novo coronavírus, são redobrados. O ex-atacante está com 70 anos e faz parte do grupo de risco para a Covid-19.

“Sou uma pessoa muito ativa, mas a situação não me permite expor tanto. Descobri nos livros, filmes e novelas passatempos interessantes neste momento que estamos vivendo. Eram situações que não costumava fazer todos os dias”, contou o Leão da Serra, que está lendo o livro “Éramos Seis”, que inspirou a produção da atual novela das 19 horas da Rede Globo. “O livro é muito bom, recomendo para todos”, frisou o ex-jogador, que só sai de casa para ir ao supermercado fazer compras.

Nem tudo são flores, no entanto. A pandemia do coronavírus impediu que Lincoln, marcado por títulos e por ser o terceiro maior artilheiro da história do Goiás, pudesse viajar à Itália. “Uma vez por ano vou à Europa. Ia de cruzeiro para a Itália, ficaria 20 dias no mar. A viagem teve de ser adiada, por enquanto. A empresa que comprei o pacote informou que vai ser possível no ano que vem. Vou aguardar. Já viajei de navio e é muito bom”, disse o ex-atacante, que mora sozinho em um apartamento no Centro de Goiânia e não possui problemas de saúde.

Quem também achou uma diversão que não fazia parte da rotina antes do isolamento social é o ex-goleiro Joel, que defendeu a equipe esmeraldina em nove temporadas e foi três vezes (1966, 1971 e 1973) campeão goiano. Com 73 anos, o ex-jogador mora em uma casa no Jardim Planalto, em Goiânia, com a mulher, Maria Auxiliadora. Mineiro de Pitangui, o ex-jogador encontrou no baralho uma diversão.

“No começo (do isolamento), não estava achando ruim, mas, depois, começou a bater o desespero. Aprendi a jogar paciência, todos os dias jogo uma partida”, comentou Joel, que se diz viciado em fazer caminhadas. “Sempre andava na praça perto de casa, mas, com o isolamento, não posso. Mas não fico parado. Durante uma hora por dia, fico caminhando na garagem de casa”, salientou o ex-goleiro, que conta com ajuda dos três filhos para fazer as compras da casa.

No Jardim América, o ex-zagueiro Macalé encontrou em uma plataforma de streaming um meio de passar o tempo durante o isolamento social. “Eu não costumava assistir a muitos filmes, mas agora vejo um ou dois por dia. Gosto de aventura e ação. Vou dormir tarde se deixar, mas sinto um vazio toda semana. Futebol faz muita falta”, declarou o ex-jogador, de 74 anos, que é conselheiro no Goiás e trabalha como advogado.

“O Goiás é minha segunda casa. Quando eu jogava, me ajudaram a terminar a faculdade de Direito. Me liberava das concentrações. Sempre que posso, vou ao estádio para assistir aos jogos. Por isso, estou com saudades, era minha diversão nas quartas e finais de semana”, lamentou Macalé, que fez parte do time alviverde que conquistou o primeiro título goiano do clube, em 1966 - ele ainda foi bicampeão estadual em 1975 e 1976.

Todos os ex-jogadores contaram à reportagem que lavam as mãos várias vezes por dia, utilizam álcool em gel, se vacinaram contra gripe e evitam contatos com pessoas para não correr risco com o novo coronavírus.

Ex-jogador do Atlético-GO vive a vida do interior, mas sem socialização

Reclusão, cuidados redobrados com a saúde, a TV como passatempo e meio de atualização sobre as notícias nacionais e internacionais, principalmente sobre o novo coronavírus. A vida de ex-jogadores e ídolos de Atlético e Goiânia segue nesse ritmo, respeitando a quarentena.

O ex-goleiro Pedro Bala, campeão do Goianão de 1970 e do Torneio da Integração Nacional de 1971, no Dragão, e o ex-volante e técnico Chico Frazão, campeão do Estadual de 1968 pelo Galo, vivenciam a fase de pandemia da Covid-19. Ambos já se aposentaram. Com a experiência de terem passado por muitas adversidades na vida, não deixam de se assustar, um pouco, com a realidade.

Ao mesmo tempo, procuram se resguardar, sem deixar de aproveitar o tempo livre ou de se exercitarem, como sempre fizeram, respeitando os limites do corpo.

Pedro Bala, de 77 anos, mora no bucólico povoado de Ronelândia, popularmente conhecido como Caxambu, no município de Cromínia. Ao lado da mulher, Maria Lucy, mantém a rotina de antes, mas com uma diferença. “Aqui, sempre havia encontros dos moradores para conversar. Agora, está mais fechado, até passar essa fase”, disse Pedro Bala que, ao lado de Maria Lucy, segue costumes de antes, apenas distantes das rodas de conversa que cessaram, por enquanto, em Caxambu.

“Minha mulher se levanta às 6 horas. Eu, um pouco depois. Ela cuida de plantas (ornamentais) e prepara três ovos cozidos pra mim. Temos quatro cachorros. Gosto de tratar deles. Jogamos uma caixetinha (jogo de baralho) e tomamos nossa cervejinha, antes do almoço”, citou Pedro Bala.

Segundo ele, após o almoço, geralmente mais tarde, ele se dedica a acompanhar programação de TV. Ele assiste à programação da Rai (TV italiana), de uma de Portugal, outra da Espanha e, por elas, está antenado com as notícias do futebol internacional, principalmente.

“Na Itália, foi (coronavírus) mais devastador. Mas há uma forma mais técnica, jornalística, de abordar a questão. Por aqui (Brasil), há muita informação e acho que desinformação”, aponta Pedro Bala, considerado um dos maiores goleiros da história do Atlético. Segundo ele, cuidados com a saúde estão em dia. Em Caxambu, há uma estrutura montada para acompanhar os cerca de 150 a 200 moradores do local.

Pedro Bala conta que houve, recentemente, campanha de vacinação (gripe) com as doses aplicadas nas pessoas de casa em casa, sem necessidade de locomoção até o posto de saúde ou de aglomerações. “Eu me preocupo com tudo isso. Espero que passe logo”, comenta o ex-jogador, citando que só se preocupa com dores que aparecem nos joelhos. À noite, há cervejinha e muitas histórias para serem compartilhadas com Maria Lucy, completou Pedro Bala, que se preocupa com a saúde das filhas, que moram em Goiânia, e de amigos do futebol, à distância.

Chico Frazão tem revisto jogos históricos na casa onde mora sozinho, no Setor Bela Vista, em Goiânia. A filha dele, a enfermeira e professora de Educação Física Raquel, mora ao lado. Além disso, tirou um tempo para rever a saga vitoriosa de Mike Tyson (ex-boxeador). “Era (Tyson) uma máquina de moer os rivais. Procurava derrubar todos eles no começo da luta, no primeiro assalto”, analisou o ídolo do Goiânia, que tem 74 anos.

Recentemente, assistiu à campanha vitoriosa do Brasil na conquista do pentacampeonato do Mundial de 2002 (Japão e Coreia do Sul) e disse que gosta de analisar, quando revê os jogos do Brasil naquele ano, a função do meia Kleberson, que entrou e ajudou na conquista do título. Esse tipo de atividade é distração, segundo Frazão, porque serve para tirá-lo um pouco do noticiário duro. Claro, sem ignorar a gravidade da situação. “Quando era jovem, o que assustava muito, aqui em Goiás, era a tuberculose. Para se matricular, tinha de fazer exames. Hoje, veja o que tem ocorrido nos últimos dias. É muito sofrido para todos”, frisou o ex-volante do Goiânia.

Recluso, Chico Frazão aproveita a quarentena para ler e reler a Bíblia. Com isso, revive os tempos de seminarista, em Goiânia e Silvânia. Após o coronavírus, diminuiu os contatos com os irmãos e os demais membros da família. “Minha filha (Raquel) sai, compra aquilo que preciso. Sigo recluso, acompanho o noticiário e torço para que (coronavírus) não tenha um pico tão alto de casos e mortes.”

Chico Frazão diz que faz atividades físicas no quintal de casa, bate bola no muro e, por enquanto, ele e os amigos interromperam as peladas. Tem mantido contatos com colegas dos tempos de Galo, como o ex-jogador Silvinho, e torcedores com os quais também conversa. Para sair um pouco de casa, pretende organizar, só, uma pescaria no Rio Turvo. “Se não for o coronavírus, está tudo bem comigo. Eu procuro me cuidar e evitar contatos com as outras pessoas”, ressaltou.

Por pandemia, ídolo do Vila Nova não vai ao trabalho, mas segue acordando cedo

Se o torcedor do Vila Nova tivesse a chance de escolher uma época para reviver com o time, sem dúvidas seriam as décadas de 1960 a 1980. Onze, dos 15 títulos do Tigre no Campeonato Goiano, foram conquistados dentro desses 30 anos. A geração vencedora do clube se mantém viva na memória de torcedores e personagens desta época.

O ex-atacante Guilherme colecionou títulos no Vila Nova entre os anos 1968 e 1974. Ao lado de Mosca, Bajoso, Ronaldo e Nélson, o ex-jogador ganhou o coração de torcedores colorados. Hoje com 74 anos, o considerado maior ídolo do Tigre também está em isolamento social.

A paralisação do Goianão, por conta da pandemia do novo coronavírus, não assusta o ex-jogador, que diz já ter visto muita coisa na vida. “Não estou com medo dessa doença. A gente tem de cuidar da saúde, mas também precisa ter fé. Tenho certeza que isso vai passar”, afirmou Guilherme.

Funcionário administrativo do Ceasa, o ex-atacante contou que, assim como todos os colegas acima de 60 anos, ele também foi orientado a ficar em casa. “Tenho costume de acordar todos os dias às 4h30 para ir trabalhar. Mesmo sem precisar sair de casa, nesses dias, meu organismo acostumou com o horário. Acordo bem cedo”, revelou Guilherme.

Praticante de caminhada, Guilherme acredita que “a saúde está nos pés”. Os mesmos pés que fizeram do ex-atacante uma lenda para os torcedores colorados, os levam em direção à longevidade.

Guilherme admite que, mesmo antes da paralisação, a situação em que a equipe se encontra o desanimou de futebol. “Não vou mais em estádio, não tem incentivo. O futebol perdeu o encanto. O Vila Nova nessa situação, caiu para Série C, é triste de ver”, disse Guilherme.

Outro ex-atacante que deixa saudades no torcedor do Tigre é José Henrique. Na posição de ponta direita, o ex-jogador fez parte da histórica campanha do tetracampeonato (1977 a 1980). Longe dos gramados, a saúde é preservada em família.

José Henrique acompanhou o Campeonato Goiano pela televisão. Para o ídolo colorado, a paralisação da competição foi decisão acertada. “Tinha de parar (o Goianão 2020). Estamos diante de um vírus que ninguém sabe muito bem sobre ele. O que sabemos é que é muito contagioso. Estou em casa para colaborar, esperando alguma informação concreta sobre o que devemos fazer”, disse o ex-atacante, aos 61 anos.

Atualmente no ramo de roupas, o ex-artilheiro do Tigre não tem descanso em isolamento. “Eu, minha mulher e meu filho não estamos saindo de casa. Vejo televisão, para ver as notícias, mas também continuo trabalhando. Tem o programa no computador, então não tem desculpa para não trabalhar”, afirmou José Henrique.

A família é motivo de orgulho para o ex-atacante. No período de pandemia, os quatro filhos – Maísa, Caroline, Washington e Henrique Augusto - se preocupam com o pai. Henrique Augusto é economista. Recentemente, se mudou para Fortaleza. Com a paralisação do trabalho no Ceará, voltou para Goiânia. Há dez dias na capital goiana, o filho ainda não visitou os pais para cumprir o isolamento de 14 dias e não ter risco de contaminá-los.