Esporte Na prorrogação, Itália derrota Porto Rico no Mundial Masculino de Basquete Marco Belinelli e Danilo Gallinari, com 27 e 22 pontos, respectivamente, brilharam em favor dos europeus

Marco Belinelli e Danilo Gallinari, com 27 e 22 pontos, respectivamente, foram os destaques da Itália na vitória, deste sábado, sobre Porto Rico, na prorrogação, por 94 a 89, após empate em 83 pontos no tempo normal, pela segunda rodada da segunda fase do Grupo J do Campeonato Mundial de Basquete, disputado na China. O começo de jogo foi muito ruim para os italia...