Esporte Na Premier League, West Ham pode ter torcida no estádio por meio de aplicativo Estimativa é reunir quase dois mil torcedores por videoconferência

O West Ham pode ser o primeiro time da Premier League a jogar com torcedores no com o retorno do futebol inglês. Ainda não há data definida para a bola voltar a rolar na terra da rainha, mas o clube já pensa em como driblar o isolamento social. Os hammers querem apoio de 2 mil fãs no Estádio Olímpico de Londres, só que virtualmente. Durante a pandemia do nov...