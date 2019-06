Esporte Na pausa, Carille tentará recuperar Clayson e definir meio-campo corintiano ideal O período de descanso servirá para o técnico Fábio Carille procurar uma maneira de fazer o setor ofensivo funcionar

O elenco do Corinthians se reapresenta nesta tarde de quinta-feira no CT Joaquim Grava após a derrota para o Santos por 1 a 0, sofrida na noite de quarta, na Vila Belmiro, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Os jogadores farão apenas um treino regenerativo e depois ganharão dez dias de folga. O período de descanso servirá para o técnico Fábio Carille procurar um...