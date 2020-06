Esporte Na paralisação do futebol, Atlético-GO lança linha retrô de camisas Camisas são alusivas à história do clube nas décadas de 50, 60 e 80. Os preços são RS 129,90 e RS 119,90

O departamento de marketing do Atlético-GO lançou, nesta segunda-feira (,8), três camisas retrôs, alusivas ao clube nas décadas de 50, 60 e 80. Os preços são: RS 129,90 (modelo 1), RS 119,90 (modelos 2 e 3). O Dragão usa o slogan "O passado inspira o futuro" para lançar. Os três novos modelos são, de acordo com o clube, uma forma de contemplar as sugestões e pedi...