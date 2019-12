Esporte Na mira de outros times, Rogério Ceni renova contrato com o Fortaleza para 2020 Técnico foi contratado pelo Leão em 2018, conquistou acesso à elite naquele ano. Neste ano, foi campeão estadual e da Copa do Nordeste

Rogério Ceni vai permanecer à frente do Fortaleza em 2020. Neste sábado (14), a diretoria do clube cearense anunciou a renovação do contrato do treinador para a próxima temporada, a terceira no comando do time, ainda que com uma breve passagem pelo Cruzeiro, em 2019, durante esse período. Ceni estava na mira de outros clubes do futebol nacional, especialmente o Athletico...