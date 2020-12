Esporte Na Mercedes, Russell lidera 2º treino livre e domina sexta-feira em Sakhir Inglês de 22 anos, é piloto da Williams e fez seu primeiro dia no carro da Mercedes

Depois de liderar o primeiro treino livre para o GP de Sakhir, George Russell repetiu a dose e foi o mais rápido também na segunda sessão, disputada em um horário semelhante ao da corrida, que será totalmente noturna, com largada às 14h10 pelo horário de Brasília. O inglês de 22 anos, que é piloto da Williams e fez seu primeiro dia no carro da Mercedes, terminou com o...