Esporte Na madrugada, Vila Nova anuncia quarto atacante e completa um time de contratações Jogador passou por dois clubes em 2019 e disputou as séries B e C do Campeonato Brasileiro. Tigre tem onze jogadores anunciados para a próxima temporada

O Vila Nova anunciou, na madrugada desta sexta-feira (13), a contratação do atacante Nando, que jogou duas séries do Campeonato Brasileiro em 2019. O jogador de 31 anos teve passagens, nesta temporada, por Botafogo-PB e Guarani. Jogou a Série C no primeiro semestre e a Série B no segundo. Nando não balançou a rede na Série B, competição em que disputou 11 jogos....