Esporte Na luta pelo bicampeonato, Atlético-GO terá de justificar favoritismo Equipe rubro-negra terá de lidar e fazer jus às cobranças. Com elenco entrosado e reforçado, Dragão é tratado como principal favorito, ao lado do Goiás, a conquista do Estadual

Ano passado, o Atlético abriu o Estadual com o time em formação, alguns jogadores voltando ao clube, como o meia Jorginho, e outros se encaixando, como os volantes Moacir, Washington e Pedro Bambu. Houve quem chegasse para reforçar o time. Mas, no geral, o Dragão não tinha o status da atual temporada, em que é tratado como favorito ao título, ao lado do Goiás. No ...