Esporte Na luta contra queda, Goiás deve repetir trio de atacantes Rafael Moura, Fernandão e Vinícius Lopes são responsáveis por metade dos gols do clube na Série A

A comissão técnica composta por Augusto César e Glauber Ramos pode repetir, na partida contra o RB Bragantino, o trio de ataque que iniciou o jogo contra o Botafogo e é responsável por mais da metade dos gols do Goiás nesta campanha na Série A do Campeonato Brasileiro.A trinca de atacantes é formada por dois centroavantes experientes e uma jovem revelação do clube. Co...