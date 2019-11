Esporte Na lanterna, Vila Nova vive quadro crítico na Série B Tigre volta a ocupar última colocação da 2ª Divisão após 5 anos. Time cairá se o Figueirense pontuar nesta sexta-feira (22)

Não foi por falta de avisos que o Vila Nova se colocou em uma situação praticamente irreversível na Série B do Brasileiro. O Tigre é o pior mandante, clube que menos marcou gols (25), segundo time que mais trocou de técnico na competição, conviveu com problemas internos na direção e passou por uma reformulação no meio da 2ª Divisão. Agora, o time respira por aparelhos....