Esporte Na infância, Alison dos Santos era 'Teco' e teve de superar timidez para entrar no atletismo Primeiro medalhista brasileiro na prova dos 400 m com barreiras em olimpíadas, Alison dos Santos pulava muros e corria atrás de pipas e bolas de futebol

O apelido era Teco, não Piu. Ele pulava muros, não barreiras. Corria atrás de pipas e bolas, não de tempos mais rápidos. Sua mãe sonhava ver o filho se tornar judoca, não velocista. Em São Joaquim da Barra, município no interior de São Paulo com pouco mais de 50 mil habitantes a 396 km da capital, a vida de Alison dos Santos nada tinha a ver com a de um atleta que vi...