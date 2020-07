Esporte Na início da Stock Car em 2020, Ricardo Zonta conquista pole em Goiânia Principal categoria do automobilismo brasileiro abre temporada com duas corridas, neste domingo (26), a partir das 11h30. Piloto da RCM fez a pole com tempo de 1:26.014

A primeira pole-position da Stock Car em 2020 pertence ao experiente piloto Ricardo Zonta. Depois de seis meses desde a última prova na temporada passada, a principal categoria do automobilismo abriu seu calendário, em Goiânia, no autódromo Ayrton Senna. O piloto da RCM, com seu novo Toyota, larga na frente no grid após tempo de 1:26.014 no treino classificatório disputado n...