Esporte Na Ilha do Retiro, Dragão sai na frente e perde chances, mas é castigado no 2º tempo e cede empate Atlético faz bom 1º tempo, mas é dominado na 2ª etapa e conta com Kozlinski para pontuar

Lamentar ou festejar. O Atlético saiu do Estádio da Ilha do Retiro, no Recife, com as duas indagações martelando atletas e a comissão técnica. O Dragão dominou o primeiro tempo contra o Sport, nesta terça-feira (27). Abriu placar e poderia fazer mais gols. Por isso, lamenta. Mas, no segundo tempo, foi salvo por Kozlinski, a parede que fechou a Ilha do Retiro com três...