Esporte Na Ilha do Retiro, Atlético-GO quer encerrar mais um jejum na casa rival Dragão já conseguiu vencer adversários pela primeira vez nos domínios deles três vezes nesta Série A

Na próxima partida da Série A do Brasileiro, diante do Sport, na próxima segunda-feira (23, o Atlético-GO poderá quebrar mais uma escrita, a de não vencer o time pernambucano fora de casa, na Ilha do Retiro. Os dois rubro-negros jogaram poucas vezes no Recife, mas o time atleticano perdeu duas vezes (3 a 2, na Série B de 2013, e 4 a 0, na Série A de 2017), além de ter emp...