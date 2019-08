Esporte Na Hungria, Hamilton ultrapassa Verstappen no fim e volta a vencer na Fórmula 1 O inglês ultrapassou o holandês Max Verstappen por fora no fim da reta dos boxes, a quatro voltas do final da corrida, e conseguiu o triunfo

Lewis Hamilton ratificou neste domingo, no GP da Hungria da Fórmula 1, o grande piloto que é. Com uma grande exibição, o inglês da Mercedes ultrapassou o holandês Max Verstappen por fora no fim da reta dos boxes, a quatro voltas do final da corrida, e conseguiu um triunfo espetacular em Budapeste. O piloto da Mercedes teve uma exibição impecável e protagonizou com o ...