Esporte Na final do Goianao, Bambu é candidato a penta Volante do Vila Nova pode conquistar quinto título pelo terceiro clube goiano dele

No dia 27 de setembro de 2013, o volante Pedro Bambu chegou ao futebol goiano após ser destaque no Tiradentes-CE. Naquele momento, poucos podiam prever que o jogador voluntarioso se tornaria um dos mais vencedores do Campeonato Goiano nos últimos anos. Após vencer quatro vezes a competição, duas pelo Atlético-GO e duas pelo Goiás, Pedro Bambu pode se tornar pentacampeão es...