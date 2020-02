Esporte Na expectativa por estreia, Moreno marca em goleada do Cruzeiro em jogo-treino

Na expectativa de poder fazer a sua estreia no Cruzeiro, o atacante boliviano Marcelo Moreno tem mostrado nos treinamentos na Toca da Raposa II que está com a pontaria afiada. Nesta quinta-feira, o jogador marcou uma vez na goleada do time principal sobre a equipe sub-17 por 4 a 1, em jogo-treino realizado no CT cruzeirense. Com a semana livre, o Cruzeiro está se pre...