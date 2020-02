Esporte Na expectativa por estreia contra o Vila, Jara é apresentado pelo Goiás Meia chileno de 23 anos foi regularizado e deve ser relacionado por Ney Franco para o clássico de domingo, no OBA

Vivendo a expectativa de estrear pelo Goiás no clássico contra o Vila Nova, domingo (1), no Onésio Brasileiro Alvarenga, o meia chileno Ignácio Jara foi apresentado pelo time esmeraldino nesta sexta-feira (28). "Sei da importância do clássico contra o Vila Nova, que é um duelo muito importante da região. Me sinto preparado para jogar domingo e, se for dada a opor...