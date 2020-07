Esporte Na Europa, Flamengo quer evitar 'novela' e descarta interino para abrir Série A Carlos Carvalhal, do Rio Ave, por exemplo, é um dos integrantes da lista de interesse, que conta ainda com outros nomes

A diretoria do Flamengo age com cautela no mercado em busca de um técnico para ocupar a vaga deixada por Jorge Jesus, mas com um olho na tabela do Campeonato Brasileiro. Apesar da calma da cúpula durante essa procura, há uma intenção inicial de começar a competição nacional já com o novo nome à beira do gramado. Bruno Spindel, diretor-executivo, embarca nesta sexta ...