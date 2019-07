Esporte Na estreia, Iporá resiste, mas é batido por capixabas

O Iporá pretendia voltar da partida de ida, em Águia Branca (ES), pelo menos com o empate na estreia pela Copa Verde. Mas o time goiano acabou batido, por 1 a 0, pelo Real Noroeste, na noite desta quarta-feira (24), no Estádio José Olímpio Rocha. Logo, o Iporá terá de devolver o placar na próxima quarta, para levar a decisão da vaga aos pênaltis, ou fazer diferença de do...