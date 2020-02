Esporte Na estreia, Finazzi exalta triunfo no Galo: 'falar o mínimo e treinar o máximo' Treinador e equipe conquistaram a primeira vitória no Goianão no clássico disputado com o Vila Nova, pela 5ª rodada do 1º turno

Finazzi estreou, no Goiânia, em 1999, no clássico com o Goiás no Estádio Olímpico. Após 21 anos, voltou ao Olímpico e fez a estreia na nova carreira, a de técnico, neste domingo (9). O treinador e o Galo conquistaram a primeira vitória no Goianão no clássico disputado com o Vila Nova, pela 5ª rodada. Goiânia 2 a 1, de virada, para vibração do treinador, caçula neste ...