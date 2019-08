Esporte Na estreia do técnico Sylvinho, Lyon bate Monaco por 3 a 0 na abertura do Francês Ex-auxiliar de Tite na seleção brasileira, o treinador assumiu o comando da equipe no fim de maio

No jogo que marcou a estreia oficial do técnico Sylvinho à frente do Lyon, o time fez bonito ao vencer o Monaco por 3 a 0, fora de casa, nesta sexta-feira, no confronto que abriu a edição 2019/2020 do Campeonato Francês. Ex-auxiliar de Tite na seleção brasileira, o treinador assumiu o comando no fim de maio, quando Juninho Pernambucano, ídolo do clube pelo qual c...