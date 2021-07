Em noite de estreia de Renato Gaúcho no comando, o Flamengo venceu o Defensa y Justicia (ARG) nesta quarta-feira (14), por 1 a 0, em jogo válido pela ida das oitavas de final da Copa Libertadores.

Com um gol de Michael, o time rubro-negro conseguiu importante vantagem no estádio Norberto Tomaghello e deixou a cidade de Florencio Varela, na Argentina, mais perto da vaga.

O triunfo dos cariocas veio em uma jornada pouco inspirada da equipe, que teve muitos problemas técnicos e ainda se ressente de desfalques de nomes como Rodrigo Caio, Diego, Willian Arão e Bruno Henrique.

Diego Alves ainda precisou trabalhar bem em diversos lances para garantir a vantagem rubro-negra.

Com o resultado, o Flamengo jogará agora por um empate para seguir para as quartas de final. O duelo decisivo será na próxima quarta-feira (21), às 21h30, ainda ser local confirmado, já que o time rubro-negro tenta contar com torcedores nas arquibancadas.

FICHA TÉCNICA

DEFENSA Y JUSTICIA: Unsain; Matías Rodrígues, Frías, Cardona e Soto; Rodríguez, Loaiza e Rotondi (Merentiel), Escalante, Walter Bou (Barrios) e Contreras (Hachen). T.: Sebastián Beccacece

FLAMENGO: Diego Alves, Isla (Matheuzinho), Gustavo Henrique, Léo Pereira e Filipe Luís; João Gomes, Thiago Maia (Piris da Motta), Everton Ribeiro (Pedro) e Arrascaeta (Bruno Viana); Gabigol e Michael (Vitinho). T.: Renato Gaúcho

Estádio: Norberto Tomaghello, em Florencio Varela (ARG)

Árbitro: Eber Aquino (PAR)

Assistentes: Eduardo Cardozo (PAR) e Jonny Bossio (PER)

VAR: Diego Haro (PER)

Cartões amarelos: Contreras e Escalante (DYJ); Hugo Moura, Gustavo Henrique e Piris da Motta (FLA)

Gols: Michael (FLA), aos 22'/1ºT