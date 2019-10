Esporte Na estreia de Mancini, Atlético-MG e CSA empatam em jogo movimentado no Rei Pelé Galo chegou a conseguir a virada sobre o CSA, mas cedeu empate no fim

Na estreia de Vagner Mancini, o Atlético Mineiro fez uma partida movimentada contra o CSA e empatou por 2 a 2, no Rei Pelé, nesta quarta-feira, em duelo válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, que teve três gols no segundo tempo e o meia Vinícius expulso. O CSA, apesar de ser o mandante, optou por apostar nos contra-ataques diante do Atlético-MG, tendo abert...