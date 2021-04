Esporte Na estreia de Jorginho, Atlético-GO empata com o Grêmio Anápolis Equipe perde os 100% de aproveitamento no Goianão 2021

Na estreia do técnico Jorginho, o Atlético-GO manteve a invencibilidade, mas não tem mais 100% de aproveitamento no Goianão 2021. O Dragão parou na jovem equipe do Grêmio Anápolis, na noite desta quarta-feira (7), no Estádio Jonas Duarte, em Anápolis. Os dois times, donos das melhores campanhas na 1ª fase do Estadual, empataram por 1 a 1. Classificado, o time atleticano chega a 19 ponto...