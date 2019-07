Esporte Na estreia de Jorge Jesus, Flamengo empata com o Athletico-PR pela Copa do Brasil Jogo na Arena da Baixada ficou marcado pela anulação de três gols do Furacão

Em um jogo tenso, disputado, dramático e polêmico, Athletico-PR e Flamengo empataram por 1 a 1, nesta quarta-feira, na Arena da Baixada, em Curitiba, no confronto de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Os dois times voltam a se enfrentar no dia 17, no Maracanã. Quem vencer o jogo se classifica. Nova igualdade leva a decisão da vaga nas semifinais para os pênaltis. ...