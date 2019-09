Esporte Na estreia de Fernando Diniz, Flamengo e São Paulo empatam Goleiro tricolor foi o principal nome da equipe paulista, que pouco criou no ataque

Pouco inspirado no ataque, o São Paulo contou com uma noite inspirada de Tiago Volpi para segurar a pressão do líder Flamengo e garantir o 0 a 0 no Maracanã, em partida da 22ª rodada do Brasileiro, que marcou a estreia do técnico Fernando Diniz. Com o empate, o time tricolor chega aos 36 pontos e sobe provisoriamente para a quinta p...