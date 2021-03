Esporte Na estreia de Crespo, São Paulo empata com Botafogo no Morumbi

Na estreia do técnico argentino Hernán Crespo, o São Paulo ficou apenas no empate por 1 a 1 com o Botafogo na noite deste domingo (28) pela rodada inaugural do Campeonato Paulista. O resultado, depois da frustração no Campeonato Brasileiro, não era o esperado diante de um adversário tecnicamente mais fraco. Também demonstrou para o argentino a quantidade de trabal...