Esporte Na estreia de Coutinho, Lewandowski faz 3 e Bayern vence Schalke fora de casa Um dos principais reforços do Bayern para a nova temporada europeia, Coutinho vestiu a camisa 10, como já era esperado, e entrou em campo no segundo tempo, no lugar de Thomas Müller

Em dia de estreia de Philippe Coutinho, o atacante Robert Lewandowski roubou a cena neste sábado e comandou o Bayern de Munique na vitória por 3 a 0 sobre o Schalke, fora de casa, na cidade de Gelsenkirchen. O polonês marcou todos os gols da partida no primeiro triunfo do time de Munique nesta edição do Campeonato Alemão. Um dos principais reforços do Bayern para...