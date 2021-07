Esporte Na estreia de Cabo, Goiás perde para Ponte Preta e vê G4 ameaçado Fora de casa, time esmeraldino reabilita Macaca e pode deixar faixa de acesso à Série A ao fim da rodada

A estreia do técnico Marcelo Cabo pelo Goiás não saiu da forma como os esmeraldinos esperavam. Fora de casa, no Estádio Moisés Lucarelli, o time alviverde foi derrotado pela Ponte Preta, por 2 a 1, na noite desta sexta-feira (23). Os goianos reclamaram muito de um pênalti assinalado para a Macaca. Com a derrota, a terceira do Goiás nesta Série B do Campeonato Brasil...