Esporte Na estreia de Balotelli pelo Brescia, Juventus busca virada e assume liderança O time de Turim alcançou os 13 pontos, contra 12 da Internazionale, que joga nesta quarta-feira (25), contra a Lazio, em Milão

No jogo que marcou a estreia do atacante Mario Balotelli pelo Brescia, a Juventus assumiu a liderança provisória do Campeonato Italiano, nesta terça-feira, ao derrotar o adversário por 2 a 1, de virada, fora de casa, em duelo válido pela quinta rodada da competição. O time de Turim alcançou os 13 pontos, contra 12 da Internazionale, que joga nesta quarta-feira, contra a La...