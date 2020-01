Esporte Na estreia, Atlético-GO justifica favoritismo em Anápolis Dragão inicia caminhada na temporada 2020 com vitória fácil sobre o Grêmio Anápolis. Técnico interino entrega bastão para Cristóvão Borges

O Atlético tinha de justificar a condição de favorito à vitória, sobre o Grêmio Anápolis, na 1ª rodada do Estadual. Com sobras, fez 2 a 0 no time anapolino, na chuvosa noite desta quinta-feira (23), no Estádio Jonas Duarte, em Anápolis. Um zagueiro, Oliveira, e um atacante, Zé Roberto, fizeram os gols. Agora, o Dragão se volta para o clássico de domingo, no Estádio Olím...