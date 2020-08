Esporte Na espera por reforços, Ney Franco lamenta erros do Goiás Treinador diz que equipe esmeraldino pecou nos passes e não soube provocar dificuldade para o Cuiabá, que venceu amistoso na Serrinha por 2 a 0

A semana do Goiás antes da estreia da Série A promete ser longa e o técnico Ney Franco deseja que o tempo até o jogo contra o São Paulo seja aproveitado para correções de erros, que o treinador diz ter percebido na equipe que foi derrotada em amistoso neste sábado (1º) pelo Cuiabá. Com gols de Jenison e Auremir, o Dourado venceu o time alviverde no último teste da pré-tempo...