Esporte Na Espanha, times de futebol voltam a fazer treinos coletivos e sem restrições Clubes iniciaram atividades individuais há algumas semanas e vinham aumentando gradualmente a carga de trabalho

Os clubes espanhóis retomaram os treinamentos em grupo nesta segunda-feira, começando a fase final dos preparativos para o retorno do campeonato nacional. Os clubes terão pouco menos de duas semanas de atividades coletivas antes de a liga recomeçar em 11 de junho, quase três meses depois ser interrompida por causa do pandemia do coronavírus. Até o último fim de sema...