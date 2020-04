Esporte Na Espanha, Ronaldo Fenômeno pede responsabilidade: 'É para ficarmos em casa' Presidente do Valladolid, clube da primeira divisão, desde 2018, ex-jogador revelou que um dos pontos a serem retrabalhados pelo clube, por conta da quarentena, é a construção da "Cidade Esportiva"

A Espanha é um dos países mais afetados no mundo pela pandemia do novo coronavírus. Até esta quinta-feira são quase 11 mil mortes no total, de acordo com o Ministério da Saúde espanhol, e mais que 117 mil pessoas infectadas pela covid-19. Presidente do Valladolid, clube da primeira divisão, desde 2018, Ronaldo Fenômeno está na cidade espanhola trabalhando de sua casa e...