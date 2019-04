Esporte Na Espanha, cidade recebe dois clássicos entre Sevilla e Bétis no mesmo dia No futebol feminino as equipes empataram por 1 a 1. Com os homens, o Sevilla levou a melhor, venceu por 3 a 2

Enquanto no futebol paulista a torcida única vem se tornando a solução adotada pelas autoridades para garantir a segurança nos estádios em dias de clássicos, a cidade de Sevilha, na Espanha, foi palco de dois dérbis, entre Sevilla e Betis no mesmo dia, com um intervalo de pouco mais de 7 horas, neste sábado (13). O primeiro "Grande Dérbi", como é conhecido uma das pri...