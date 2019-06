Esporte Na disputa por uma vaga na Caminhada Ecológica, vale parceria Atletas inscritos, mesmo na briga por vagas à 28ª Caminhada Ecológica, trocam concorrência por gestos de apoio

Algumas cenas chamaram a atenção no final da seletiva à 28ª Caminhada Ecológica, neste domingo (23) à tarde, no Parque Areião, com 60 km divididos em dois percursos de 30 km. Primeiro, os atletas Sandra Luiza Rodrigues e Paulo Amorim, que têm hábito de treinar juntos, cruzaram a linha de chegada de mãos dadas e se emocionaram por cumprirem meta. Depois, o atleta Adão R...