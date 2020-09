Esporte Na despedida do Olímpico, Atlético-GO só empata com o Botafogo Dragão saiu atrás no placar e buscou a igualdade com Hyuri; equipe rubro-negra vai passar a mandar jogos no Estádio Antônio Accioly

Atlético-GO e Botafogo vinham de jogos desgastantes e decisivos na Copa do Brasil, no meio de semana, nos quais conquistaram vaga à fase seguinte. No retorno à Série A, ambos precisavam da vitória, mas não conseguiram o que queriam. Os dois times disputaram partida morna no primeiro tempo e mais acelerada na etapa final, mas sem a vibração da Copa do Brasil. N...