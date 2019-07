Esporte Na defesa e ataque, Dragão tem opções Clube apresenta duas contratações, que ficarão à disposição no jogo de amanhã, em BH, com América/MG

Dois jogadores jovens, que se enquadram no perfil de apostas e que, ao mesmo tempo, pretendem aproveitar a oportunidade na Série B do Brasileiro para conquistarem a posição e fazer jus à confiança neles depositada já estão à disposição do técnico Wagner Lopes para jogo do Atlético, amanhã, às 19h15, em Belo Horizonte, diante do América (MG), na Arena Independência. Wagner Lopes ...