Esporte Na Copinha, Atlético-GO tem dupla que foi testada no time principal Goleiro e atacante deve receber mais atenção por causa da experiência que já tiveram com a equipe de profissionais no clube rubro-negro

Conquistar o feito inédito de avançar à 3ª fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior é o objetivo coletivo do Atlético em solo paulista. A tradicional competição de base, no entanto, será a oportunidade para jovens do clube mostrarem que possuem potencial para subir para a equipe profissional do Dragão. O goleiro Gabriel Bernard e o atacante Riquelme são promessas para ...