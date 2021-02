Esporte Na Copa Verde, Vila Nova perde para o Brasiliense e abre semi em desvantagem Tigre terá de vencer a volta por três gols de diferença para avançar à decisão do torneio regional. Se ganhar por dois gols, a decisão será nos pênaltis

O Vila Nova terá de vencer o Brasiliense por três gols de diferença, no jogo de volta da semifinal, para avançar à final da Copa Verde. Neste domingo (14), a equipe goiana perdeu, no OBA, por 2 a 0 para o rival a partida de ida. O clube goiano tenta ser finalista e conquistar o torneio regional pela primeira vez. Na próxima quinta-feira (18), as duas equipe...