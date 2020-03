Esporte Na Copa do Brasil, Goiás terá retornos e chileno à disposição Poupados contra o Vila Nova, Luiz Gustavo, Daniel Bessa e Victor Andrade voltam ao time esmeraldino. Ignácio Jara poderá, finalmente, estrear pela equipe

O Goiás se reapresentou na tarde desta segunda-feira (02), iniciando a preparação para a Copa do Brasil. Na quarta-feira (4), às 19h15, os esmeraldinos vão duelar com o Santo André, em jogo único, válido pela segunda fase da competição. Para o confronto em solo paulista, o técnico Ney Franco contará com os retornos do zagueiro Luiz Gustavo, do meia Daniel Bessa ...