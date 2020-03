Esporte Na Copa do Brasil, Atlético-GO decide vaga com 3º rival gaúcho Dragão pega São José na 3ª fase. Com rivais do RS, triunfo sobre Grêmio está na história do clube

O Atlético inicia amanhã, no Estádio Olímpico, às 21h30, a 3ª fase da Copa do Brasil. Pela frente, o Dragão tem o São José (RS), clube de Porto Alegre que projeta ascensão em nível local e nacional. O Zequinha, como é chamado, será o rival que, assim como o Santa Cruz (PE) - eliminado pelo Dragão na 2ª fase, nas penalidades -, disputa a Série C. E, mais do que isso, é ...