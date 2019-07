Esporte Na Copa América, respostas em campo são valorizadas pelo elenco Caras novas e velhos conhecidos apontam evolução como principal fruto colhido na Copa América. Zagueiro diz que Brasil apresentou o melhor futebol “mesmo sem Neymar”

A palavra do momento na seleção brasileira é evolução. Os jogadores encararam a conquista da Copa América como uma resposta imediata à dolorosa eliminação para a Bélgica, na Copa do Mundo da Rússia, em 2018. Além de novos personagens, primordiais para o trabalho de reconstrução, velhos conhecidos pegaram carona na conquista do título para dar respostas dentro de campo...