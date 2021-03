O técnico Wagner Lopes iniciou sua passagem pelo Vila Nova nesta terça-feira (9). O treinador de 52 anos foi apresentado no OBA, e de lá comandou o primeiro treino da equipe colorada. A estreia do novo comandante do Tigre será no domingo (14), fora de casa, contra o Iporá, pela 3ª rodada do Campeonato Goiano 2021. Junto com ele, chegam o auxiliar-técnico Sandro Rosa e o preparador físico Alexandre Irineu.

“A gente sabe a grandeza do Vila, tem uma torcida apaixonada. Vamos fazer o melhor para ter um grande ano. Em termos de objetivo, pensamos em vitórias. Sempre fui um profissional vitorioso, mas o Wagner sozinho não consegue nada. Precisa de ajuda da diretoria, torcida, jogadores, comissão técnica e funcionários. Peguei um ambiente muito bom, não conhecia o OBA, fiquei impressionado. Não vejo a hora de começar os treinos”, comentou o treinador colorado.

Wagner Lopes estava livre no mercado desde sua saída do Botafogo-SP, em fevereiro do ano passado. Antes, foi campeão goiano pelo Atlético em 2019 - ele também trabalhou no Dragão em 2018, 2014 e 2016. Além de ter treinado o Goiás em 2014. Ele assume o Vila Nova depois da demissão do técnico Márcio Fernandes, que comandou o time colorado na campanha do título da Série C 2020.

O treinador revelou que aceitou a proposta do Vila Nova após conversar com o presidente Hugo Jorge Bravo, na qual o dirigente demonstrou conhecimento sobre o perfil do técnico. O clube colorado informou que o tempo de contrato do treinador é “inderterminado”.

“Aceitei a proposta pela transparência do nosso presidente. Foi de uma franqueza ímpar no futebol. Eu tive vários convites, muitos mesmo, mas nenhum conhecia o meu perfil. O presidente sabia tudo do meu conceito de jogo, sobre a minha visão futebolística. Ele mostrou grande conhecimento do meu perfil. Sinal que ele foi estudar, o que fiz, os erros que cometi. Não vim ao Vila para ganhar dinheiro, vim pela sinceridade do nosso presidente”, explicou Wagner Lopes.

Otimista, o técnico do Vila Nova disse que o torcedor colorado irá ver um time dedicado e que não se entregará nas partidas. “Queremos fazer um time que vai honrar a camisa. Vamos empatar, ganhar e perder, mas o torcedor vai sair do estádio, da frente da TV ou do rádio sabendo que os jogadores deram a vida para vencer o jogo. Esse é o time que a gente quer fazer. O Wagner, já falei isso, não faz sozinho. Os jogadores precisam entender que são as estrelas e que o Vila está a frente de todos nós. Que o Vila seja vitorioso”, frisou o comandante colorado.

A estreia de Wagner Lopes será domingo, contra o Iporá, pelo Goianão 2021. O clube colorado solicitou alteração do local da partida para o Serra Dourada, mas aguarda confirmação da Federação Goiana de Futebol.

Confira outros trechos da coletiva do técnico Wagner Lopes:

Objetivos da temporada

Existem características de times vencedores, que a gente sabe que são importantes. Uma delas é união. Temos um ambiente leve, bem liderado pelo presidente Hugo (Jorge Bravo). Diretoria engajada em fazer o melhor pelo Vila Nova. Precisamos trabalhar muito, ter dedicação. Não é simples ganhar o Campeonato Goiano e subir para a Série A. Na Série B 2021 não vai ter jogo fácil, vai ser uma das mais disputadas dos últimos anos. Cada jogo no Goiano é a mesma coisa, será preciso trabalhar o maior número de horas possível.

Voltar a Goiânia

Sempre fui bem tratado aqui em Goiânia. Tenho muitos amigos aqui, fico feliz de voltar. Não me sinto um treinador com carreira consolidada. Quero ser campeão goiano de novo, conquistar acesso e escrever minha história no clube. Não prometo título, o que prometo é trabalhar muito para conquistar resultados.

Chegada de reforços

Conheço o elenco, vi vários jogos desde a Copa Verde até as recentes contratações. Preciso valorizar quem tenho aqui. Ainda vou encontrar o pessoal e conversar com cada um. O grupo é muito forte e bom, vão trabalhar muito comigo. Começamos isso hoje, e nunca fechamos os olhos para opções no mercado. Nossa diretoria está atenta ao mercado, eu tenho um banco de dados que se eu falar a quantidade de nomes vão falar que é mentira.