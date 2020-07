Esporte Na chegada ao Atlético-GO, Mancini pede para morar no CT Treinador terá o primeiro contato com o elenco rubro-negro nesta quarta-feira (8)

No primeiro dia de trabalho no Atlético-GO, o técnico Vagner Mancini pediu para morar por um tempo nas instalações do hotel-concentração atleticano, no setor Urias Magalhães. O treinador chegou a Goiânia nesta terça-feira (7) - veio de Ribeirão Preto (SP) em viagem de carro -, e passou por teste rápido para Covid-19, com resultado negativo segundo informação do clube.Como...